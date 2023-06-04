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Spor

Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Jorge Jesus için sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un Suudi Arabistan Milli Takımı ile el sıkıştığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Fanatik4 Haziran 2023 Pazar 09:51 - Güncelleme:
Jorge Jesus, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu
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Sarı-Lacivertliler'i uzun süredir özlemini çektiği Süper Lig şampiyonluğuna ulaştıramayan Jorge Jesus'un sözleşmesinin uzatılmayacağı konuşuluyor.

JORGE JESUS: TARAFTARLARIMIZ BİZE KIZGIN VE KIRGIN

Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları az da olsa devam ediyordu. Ancak Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenmesiyle birlikte rüya sona erdi. Şampiyonla deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Kanarya'da futbolcuların idmanda son derece moralsiz olması üzerine Jorge Jesus, takıma bir konuşma yaptı. Portekizli teknik adam, "Maalesef ligde hedefimize ulaşamadık. Artık yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Taraftarlarımız bize kızgın ve kırgın. Buna hakları var." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN BEN DEĞİLİM"

Portekizli hoca, takımın mevcut durumuyla ilgili konuşurken, "Burada önemli olan ben değilim Fenerbahçe. Lig bittikten sonra durumum netleşir. Kafamdaki tek şey Fenerbahçe'nin başarısı. İstiyorum ki takımım kupa finalinde de son dönemdeki oyununu devam ettirsin. Benim şu andaki odağım final maçı. Galatasaray maçına da odaklandım, ama bir numaralı odağım 11'inde oynayacağımız final." dedi.

SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMI İLE ANLAŞTI

Portekizli teknik adam ise Galatasaray derbisinden zaferle ayrılmak ve Türkiye Kupası'nı da kazanarak, buradaki kariyerine veda etmenin planlarını yapıyor. Brezilya'da çalışmak istediği konuşulan Jesus'un, Suudi Arabistan Milli Takımı ile anlaştığı bilgisine ulaşıldı.

10 MİLYON EURO MAAŞ - 2+1 YILLIK İMZA

Federasyon yetkililerinin, Jesus'la 2+1 yıllık sözleşme karşılığında el sıkıştığı bildirildi. Tecrübeli teknik adama, yıllık 10 milyon Euro verileceği iddia edildi.

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