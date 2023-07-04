Jorge Jesus Fenerbahçe'den iki oyuncuyu alıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması sürüyor.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kanarya, transfer sezonuna hızlı girdi. Önce Ryan Kent ve daha sonra da Edin Dzeko'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'de gözler yapılacak yeni transferlere çevrildi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Fenerbahçe'de gözler diğer yandan takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda adımlarını atacak olan yönetim, oyunculara gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacak.

JORGE JESUS 2 OYUNCUYU İSTEDİ

Brezilya mı Suudi Arabistan Milli Takımı mı derken Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jorge Jesus, daha önce 2018-19 sezonunda çalıştırdığı ve lig ikinciliği yaşadığı Al Hilal'e döndü.

Suudi Arabistan ekibi transferi, "Taktiklerin efendisi geri döndü" mesajıyla duyurdu. 68 yaşındaki hoca ise kendi sosyal medya hesabından, "Mutlu olduğum yere dönmekten mutluyum" paylaşımı yaptı.

ARAO İÇİN 5.5 MİLYON EURO

Jorge Jesus'un Suudi Arabistan ekibine imza atması, 'Fenerbahçe'den transfer yapar mı?' sorusunu da akıllara getirdi. Gözler Portekizli hocanın isteğiyle Fenerbahçe'ye gelen eski öğrencisi Willian Arao'ya çevrildi.

Brezilyalı oyuncu, Jesus'un vazgeçemediği isimler arasında yer alıyordu. 31 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda 45 resmi maça çıkmış ve 3295 dakika süre almıştı.

JESUS, ROSS'Yİ DE İSTEDİ

Al Hilal'in Arao için 5.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı iddia edildi. Ancak F.Bahçe'nin beklentisi 7.5 milyon Euro. Geçen sezon 51 resmi maça çıkan Rossi de Jesus'un listesinde.

Rossi'yi takımda görmek istediğini belirten Jorge Jesus, bu transferin de yapılmasını talep etti. Fenerbahçe, Rossi'yi satmaya sıcak bakıyor.

İsmail Kartal, Arao ve Rossi'ye teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime iletti. Fenerbahçe yönetimi, özellikle de Suudi Arabistan'dan gelecek olan tekliflere sıcak bakıyor.