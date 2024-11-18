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Spor

Jorge Jesus Flamengo'ya geri mi dönüyor?

Brezilya ekibi Flamengo'da ocak ayından yapılacak başkanlık seçimi adaylarından Luiz Eduardo Baptista, kulüpte değişim düşünüyor ve teknik direktörlük koltuğuna yeniden Jesus'u getirmek istiyor.

18 Kasım 2024 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
Jorge Jesus Flamengo'ya geri mi dönüyor?
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de kariyerine devam eden Portekizli teknik direktör Jorge Jesus için Flamengo iddiası gündeme geldi.

BAŞKAN ADAYINN HEDEFİ

Brezilya basınında yer alan habere göre, Flamengo'da aralık ayında yapılacak başkanlık seçiminde adaylardan biri olan Luiz Eduardo Baptista, kulüpte değişim düşünüyor ve teknik direktörlük koltuğuna yeniden Jesus'u getirmek istiyor. Baptista'nın bu doğrultuda Jorge Jesus ile iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Luiz Eduardo Baptista'nın başkanlık seçimini kazanması durumunda Jesus'un ocak ayında kulübe gelmesinin zor olduğu ancak Baptista'nın Portekizli teknik adam Al-Hilal'den ayrılır ayrılmaz görevi yeniden 70 yaşındaki teknik adama emanet etmek istediği vurgulandı.

EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ

Jesus'un Flamengo'ya geri dönüşündeki en büyük engelin ise Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den senede kazandığı 12 milyon euro olduğu yazıldı.

Jesus'un, Haziran 2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Al Hilal'den bu tarihten önce ayrılmayı düşünmediği daha sonra ise Flamengo'ya geri dönmeye karar vermesi durumunda maaşında ciddi bir indirim yapması gerektiği, Flamengo'nun 70 yaşındaki teknik adama 12 milyon euro veremeyeceği ifade edildi.

DİĞER ADAY KAZANIRSA...

Öte yandan Flamengo'da diğer başkan adayı Rodrigo Dunshee'nin ise göreve seçilmesi durumunda takımın mevcut teknik direktörü Filipe Luis'i (2025) sözleşmesinin sonuna kadar görevde tutmayı planladığı kaydedildi.

FLAMENGO'DA NE YAPTI?

Jorge Jesus, daha önce 2019-2020'de Flamengo'da çalışmıştı. Brezilya ekibinin başında 62 maçta sahaya çıkan Jesus, 2.37 puan ortalaması yakalamıştı. Jesus, Flamengo'da geçirdiği sürede toplamda 4 kupa kazanmıştı.

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