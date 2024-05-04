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Spor

Jorge Jesus geleceği hakkında konuştu

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus geleceği hakkında konuştu.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 17:17 - Güncelleme:
Jorge Jesus geleceği hakkında konuştu
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Al Hilal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, sözleşmesini değil, şampiyonluğu düşündüğünü söyledi.

Jesus, "Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ne olacağını bilmiyorum ama şu anda sadece şampiyonluğu kazanma ihtimaline odaklanmış durumdayım. Sözleşmeyi düşünmüyorum, şampiyonluğu düşünüyorum" dedi.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, ligin bitimine 5 hafta kala en yakın rakibi Al Nassr'ın 12 puan (83-71) önünde yer alıyor.

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