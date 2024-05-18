Jorge Jesus geleceği hakkında konuştu!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus, geleceğine dair açıklamada bulundu.

Al Hilal ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Portekizli teknik adam, kısa vadede ülkesinde dönmeye niyeti olmadığını söyledi.

Jesus, "Al Hilal'de kalmayabilirim ama Portekiz'e dönmem pek olası değil. Birkaç yıl daha uzakta kalmaya hazırım." dedi.

Al Hilal ile şampiyonluk sevinci yaşayan Jorge Jesus, Portekizli oyunculara da Suudi Arabistan'a transfer çağrısında bulundu. 69 yaşındaki teknik adam, "En iyi oyuncular Suudi Arabistan'a gelmeli özellikle de büyük takımlara." sözlerini kullandı.