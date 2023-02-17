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Spor

Jorge Jesus: Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli

Fenerbahçe'nin teknik direktörü kulübün depremler sonrası başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

AA17 Şubat 2023 Cuma 18:13 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli kulübün deprem felaketi sonrasında Kızılay ile başlattığı kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Ülker Stadı'nda yapılan etkinlikte FB TV'ye açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, "Hepimizin elinden geldiğince yardımcı olması çok önemli. Herkes imkanı doğrultusunda yardım etmeli diye düşünüyorum. Acı çeken insanlar için bu tür dayanışma kampanyaları çok önemli. Çok fazla insan acı çekiyor. Bu tarz jestler, en azından bazı insanlara dokunabilmemize, bazı insanlara yardım edebilmemize sebep oluyor. O yüzden bu tarz yardımların önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

DÜN TESİSLERİ ZİYARET EDEN DEPREMZEDE GENÇ

Önceki gün Ülker Stadı'nı gezen dün de Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret eden ve futbol takımıyla bir araya gelen depremzede Mehmet Akif Ağaç'la ilgili de Jesus, "Bildiğim kadarıyla depremde ailesini kaybetti. Onun yüzünde bir nebze gülücük oluşturabildiysek, ne mutlu bizim için. Çok sevdiği kulübü Fenerbahçe'nin tesislerini ziyaret etme fırsatı buldu. Onu birazcık bile mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Çünkü acı çeken insanların kalbine dokunmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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