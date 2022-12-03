Jorge Jesus: Herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Villarreal maçı sonrası konuştu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

"Villarreal iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadılar. Çeyrek finalde Bayern Münih'i elediler. İyi bir takıma karşı oynadık. Takımım güzel performans gösterdi. Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel ama buradaki asıl amacımız sakatlık nedeniyle oynayamayan oyuncuların oynaması. Bruma ve Lemos gibi uzun süre oynamayan oyuncuların oynaması."

PEDRO İÇİN AÇIKLAMA

"Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü. Hala bir kesinlik yok. Ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sene oynayabilir mi şüpheli."

"MAKSİMUMU VERMELERİ GEREKİYOR"

"4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular önemli olacak. Dışarıda kalan oyuncularımız vardı. King, sakatlıktan döndü. Peres, ne zaman hazır olacak bilmiyorum. Emre Mor'un ve Arda'nın sıkıntıları devam ediyor. Herkese ihtiyacımız var. Bu hazırlık döneminde herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor."

"ONLAR BİZİM 12. OYUNCUMUZ"

"Bizlere sevgi göstermeye, desteklemeye devam etsinler. Onlar bizim 12. oyuncumuz. Kendi evimizde oynadığımızda çok güçlüyüz. Taraftarımız ve oyuncularımız arasında bir bağ var. Ligdeki son maçta destekleri harikaydı, böyle devam etsinler. Her şeyimizle savaşıyoruz ki, sene sonunda hep birlikte mutlu olalım."