İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2022 Cumartesi / 10 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6452
  • EURO
    19,6449
  • ALTIN
    1077.07
  • BIST100
    4962.97
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus: Herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor
Spor

Jorge Jesus: Herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor

Dostluk Turnuvası'nda Villarreal'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 Aralık 2022 Cumartesi 21:41 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazandıkları Villarreal maçı sonrası konuştu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları:

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

"Villarreal iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadılar. Çeyrek finalde Bayern Münih'i elediler. İyi bir takıma karşı oynadık. Takımım güzel performans gösterdi. Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel ama buradaki asıl amacımız sakatlık nedeniyle oynayamayan oyuncuların oynaması. Bruma ve Lemos gibi uzun süre oynamayan oyuncuların oynaması."

PEDRO İÇİN AÇIKLAMA

"Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü. Hala bir kesinlik yok. Ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sene oynayabilir mi şüpheli."

"MAKSİMUMU VERMELERİ GEREKİYOR"

"4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular önemli olacak. Dışarıda kalan oyuncularımız vardı. King, sakatlıktan döndü. Peres, ne zaman hazır olacak bilmiyorum. Emre Mor'un ve Arda'nın sıkıntıları devam ediyor. Herkese ihtiyacımız var. Bu hazırlık döneminde herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor."

"ONLAR BİZİM 12. OYUNCUMUZ"

"Bizlere sevgi göstermeye, desteklemeye devam etsinler. Onlar bizim 12. oyuncumuz. Kendi evimizde oynadığımızda çok güçlüyüz. Taraftarımız ve oyuncularımız arasında bir bağ var. Ligdeki son maçta destekleri harikaydı, böyle devam etsinler. Her şeyimizle savaşıyoruz ki, sene sonunda hep birlikte mutlu olalım."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.