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Spor

Jorge Jesus için Al-Nassr iddiası

Teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıklayan Suudi ekibi Al-Nassr için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınında çıkan habere göre Al-Nassr yönetimi takımın başına Jorge Jesus'u getirmek istiyor.

HABER MERKEZİ25 Haziran 2025 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Jorge Jesus için Al-Nassr iddiası
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Al-Nassr için İtalyan ve Suudi Arabistan basınından Okan Buruk iddiaları ortaya atılmıştı. Bu haberlerde kısa bir süre sonra Al-Nassr, Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Pioli'nin ayrılığı sonrası Okan Buruk iddiaları tekrar ayyuka çıkarken, Al-Nassr'ın peşinde olduğu asıl teknik direktörü Fransızlar duyurdu.

Footmercato'nun geçtiği özel habere göre Al-Nassr, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek istiyor.

Suudi temsilcisinin Portekizli teknik adamla görüşmelere başladığı haber detayında yer aldı.

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