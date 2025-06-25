Jorge Jesus için Al-Nassr iddiası

Al-Nassr için İtalyan ve Suudi Arabistan basınından Okan Buruk iddiaları ortaya atılmıştı. Bu haberlerde kısa bir süre sonra Al-Nassr, Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Pioli'nin ayrılığı sonrası Okan Buruk iddiaları tekrar ayyuka çıkarken, Al-Nassr'ın peşinde olduğu asıl teknik direktörü Fransızlar duyurdu.

Footmercato'nun geçtiği özel habere göre Al-Nassr, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getirmek istiyor.

Suudi temsilcisinin Portekizli teknik adamla görüşmelere başladığı haber detayında yer aldı.