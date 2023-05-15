Jorge Jesus için Suudi Arabistan iddiası ortaya atıldı!

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus için önemli bir iddia ortaya atıldı.

ARABİSTAN'A YAKIN!

Suudi basını Neewssports'ta yer alan habere göre; Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en yakın adayın Jorge Jesus olduğu belirtildi. Habere göre kısa süre içinde transferin netlik kazanacağı ifade edildi.

HİÇBİRİNE "EVET" DEMEDİ

Diğer yandan Jesus'un adı sürekli Brezilya takımlarıyla da anılıyor. Ancak henüz hiçbirine "Evet" demedi.

ALİ KOÇ DEVAM ETMEK İSTİYOR

Başkan Ali Koç gelecek sezon da yola Jorge Jesus ile devam etmek istiyor. Hatta bunu resmen de Portekizli hoca ve menajerine iletmişti. Koç'un 1 yıllık teklifi Jesus'un masasında duruyor.

BÜYÜK MAÇLARDA İSTEDİĞİ SONUÇLARI ALAMADI

Jesus'un öğrencileri, sezona flaş bir başlangıç yapmıştı. Fenerbahçe, ligin ilk 12 haftasında 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, Dünya Kupası arasına Kadıköy'de Giresunspor'a 2-1 mağlup olarak girmişti. Kupanın dönüşünde ise sarı-lacivertli ekip Trabzonspor'a karşı 2-0 kaybetti. Ayrıca Fenerbahçe, Jesus önderliğinde büyük maçlarda istediği sonuçları alamadı. İstanbul devi Beşiktaş'a karşı 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Trabzonspor'a ilk yarıda kaybeden Fenerbahçe, Galatasaray'a da mağlup oldu. Sarı-lacivertliler gelecek karşılaşmada Antalyaspor ile mücadele edecek. Kanarya ardından Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacak. Son olarak Galatasaray ile kozlarını paylaşacak.