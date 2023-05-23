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Spor

Jorge Jesus: İddiamız sürüyor

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi 'İki kulvarda birden yarışıyoruz. Fenerbahçe son dönemlerde iki kupada aynı anda bu aşamaları göremiyordu. Bizim ise iddiamız sürüyor.' dedi.

23 Mayıs 2023 Salı 13:05 - Güncelleme:
Jorge Jesus: İddiamız sürüyor
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus hem lig hem de kupa için umut verici açıklamalarını sürdürüyor.

Portekizli çalıştırıcı her basın toplantısında "İki kulvarda birden yarışıyoruz. Fenerbahçe son dönemlerde iki kupada aynı anda bu aşamaları göremiyordu. Bizim ise iddiamız sürüyor" ifadelerini kullanıyor.

Deneyimli hoca, sarı-lacivertli camianın uzun yıllara dayanan kupa hasretine son vermek de istiyor. Jesus öğrencilerine de taraftarın bu heyecanlı bekleyişini aktararak "Sevindirmeniz gereken milyonlarca insan var. Tarihi bir sorumluluğunuz var. Ligde şansımız sürüyor. Ama şu an önümüzde Sivasspor ile oynayacağımız kupa rövanşı var. Bu maça odaklanın" ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli takım, Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki çalışmada futbolcuların hırslı olmaları dikkatlerden kaçmadı. Portekizli çalıştırıcı, hata yapan isimleri de uyardı.

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