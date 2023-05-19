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Spor

Jorge Jesus ile Arda Güler arasında sürpriz tartışma

Spor Toto Süper Lig'in 34.haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçta Jorge Jesus ile Arda Güler arasında tartışma yaşandı. Portekizli hoca maçtan sonra açıklamayaptı.

19 Mayıs 2023 Cuma 09:44 - Güncelleme:
Jorge Jesus ile Arda Güler arasında sürpriz tartışma
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jorge Jesus ile genç yıldız Arda Güler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Bir pozisyonda rakibinden sıyrılmak isterken topu kurtaramayan Arda Güler, kendisine tepki gösteren Jorge Jesus'a elleriyle yaptığı hareketle bir reaksiyon gösterdi.

MAÇ SONU GÖRÜŞME

3-1 kazanılan maçın ardından Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Joao de Deus, saha içerisinde genç yıldız Arda Güler ile bir konuşma yaptı.

İddialara göre Arda Güler ile Jorge Jesus arasında genç oyuncun aldığı süre nedeni ile bazı problemler yaşanıyor.

ARDA GÜLER İLE NEDEN GERİLDİ?

"Arda konusu özel bir durum değil. Ben sadece ona taktik ve teknik konularda uyarı yapıyorum. Maçın yoğun duygularını yaşarken dışardan yanlış anlaşılabiliyor. Aramızda özel bir durum olmadı. Normal bir hocanın oyuncusuna yaptığı bir uyarıydı."

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