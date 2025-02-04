İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9397
  • EURO
    37,3498
  • ALTIN
    3285.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus, İsmail Kartal'ı mağlup etti
Spor

Jorge Jesus, İsmail Kartal'ı mağlup etti

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. haftasında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis karşı karşıya geldi. Kingdom Arena'da oynanan maçta Al Hilal, Persepolis'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi4 Şubat 2025 Salı 23:13 - Güncelleme:
Jorge Jesus, İsmail Kartal'ı mağlup etti
ABONE OL

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 7. haftasında Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'da oynanan maçta Al Hilal, Persepolis'i 4-1'lik skorla mağlup etti.

Suudi ekibinin gollerini 10. dakikada Malcom, 25. dakikada Joao Cancelo, 39. ve 45+1. dakikalarda Salem Al Dawsari kaydetti.

Persepolis'te Giorgi Gvelesiani'nin penaltıdan attığı gol ise puan için yeterli olmadı.

Persepolis'te maça ilk 11'de başlayan Serdar Dursun, 73 dakika sahada kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda 19 puanla zirvedeki yerini korudu.

İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis ise grupta 6 puanla 9. sırada bulunuyor.

12 takımdan oluşan grupta ilk 8 içerisinde bulunan takım AFC Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.