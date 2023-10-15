Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus, İsmail Yüksek'i Sabah Spor'a anlattı. İşte detaylar...

JORGE JESUS PARLATTI

2022-2023 sezonunda kiralık gittiği 1. Lig ekibi Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen İsmail Yüksek'e ön yargıyla bakmayan ve şans veren teknik direktör Jorge Jesus, yetenekli oyuncuyu parlatan isim oldu. O dönemde milli orta sahanın başka bir takıma tekrardan kiralanma ihtimali konuşulurken bile Portekizli teknik adam idman performanslarına bakarak talebesine güvendi.

HIRVATİSTAN MAÇINDA DEVLERE GÖZ KIRPTI

Tecrübeli hoca, 32 maçta görev verdiği 24 yaşındaki futbolcunun savunma yönünü de geliştirdi. İsmail'in, Bursaspor'dan geldiği dönemki piyasa değeri 350 bin Euro iken aynı sezonun devamında 4.8 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Gelişimini sürdüren İsmail Yüksek, Milli Takım'da Hırvatistan'a karşı sergilediği futbolla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekti. Modric, Brozovic, Kovacic gibi dünyaca ünlü yıldızlara sahada göz açtırmayan ve üstün bir performansla bire bir mücadelelerden galip ayrılan İsmail Yüksek, devlere göz kırptı.

"HAYALLERİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTI"

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugünlere gelmesinde emeği bir hayli fazla olan Jorge Jesus ise yaptığı açıklamada, 'Onun adına çok mutluyum. Hayallerinin gerçekleşmesi için çok çalıştı. Her zaman öğrenmek isteyen bir yapısı var. Hırslı ve çok mücadeleci. Asla pes etmiyor. Aynı şekilde devam ettiği müddetçe çok iyi yerlere geleceğine eminim" ifadelerini kullanarak İsmail'i bir kez daha takdir etti.

TÜRK FUTBOLUNA JESUS KAZANDIRDI"

İsmail Yüksek'in Gölcükspor'da hem teknik direktörlüğünü hem de sportif direktörlüğünü yapan Ömer Faruk Uzuner, "Onun yeteneklerinin herkes farkındaydı. Hepimiz üzerinde titredik" diye konuştu. Uzuner, "İsmail'i Gölcükspor'dayken Trabzonspor ve Kasımpaşa çok istedi. O dönemde F.Bahçe'den teklif geldi. Yakından biliyorum, çok iyi bir F.Bahçeli. F.Bahçe'ye para bile almasa gideceğini söyledi. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin kendisiyle yakından ilgilendi. Jorge Jesus olmasaydı, Bursaspor'dan gelmiş adamı kimse oynatmazdı. Bu yüzden ona teşekkür edilmesi gerekiyor. İsmail Yüksek'i Türk futboluna kazandıran hoca Jesus'tur" dedi.