Jorge Jesus istedi! Al-Hilal, Trezeguet için düğmeye bastı

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin talipleri artıyor.

JORGE JESUS DEVREYE GİRDİ

Arap Yarımadasından birçok takımın ilgi gösterdiği başarılı oyuncu için Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal ile Al-Ittihad da devreye girdi.

10M€'LUK TEKLİF GELEBİLİR

Trezeguet için bordo mavililere henüz resmi bir teklif yapılmadı. Oyuncunun menajeri, kulübe 10 milyon avro üzerinde bir teklif getirebileceğini söyledi.

CAZİP TEKLİF KABUL EDİLECEK

Teknik direktör Bjelica'nın planları arasında yer alan Mısırlı yıldızın takımda tutulması planlanıyor. Buna karşın cazip bir teklif gelmesi ve oyuncunun da kabul etmesi durumunda Trabzonspor yönetiminin bu transfere izin verebileceği öğrenildi.

GEÇEN YIL PERFORMANSI

Trezeguet geçen sezon bordo mavili formayla 41 resmi maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 13 kez fileleri sarstı, 10 da gol pası verdi.

GİDERSE KANAT İÇİN TAKVİYE

Trabzonspor, Trezeguet'nin ayrılması durumunda hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen bir takviye yapacak. Bu yönde çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin birçok oyuncuyla temasta olduğu bildirildi.