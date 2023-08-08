Jorge Jesus, Joao Felix'in peşinde

Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus, Joao Felix'i yeni takımı Al-Hilal'e getirmek istiyor. Yıldız oyuncunun gözü Avrupa devinde olsa da Portekizli hoca, vatandaşını telefonla arayarak ikna etmeye çalıştı.

Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un takımı Al-Hilal, transferde yıldız isimleri kadrosuna katmak istiyor. Suudi Arabistan temsilcisi, Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Joao Felix'e talip oldu. Portekizli hocanın, vatandaşını arayarak 1 yıllığına kiralık da olsa Al-Hilal'a gelmesini istedi. Genç yıldızın ise menajeri Jorge Mendes'e, Barcelona'ya gitmek istediğini söylediği öne sürüldü.