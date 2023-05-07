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Spor

Takım olarak iyi oynayamadık

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus maç sonu açıklamalarda bulundu.

7 Mayıs 2023 Pazar 22:18 - Güncelleme:
Takım olarak iyi oynayamadık
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Portekizli teknik adamın sözleri...

"KAZANMAKTAN BAŞKA DÜŞÜNCEMİZ YOKTU"

"Kazanmaktan başka düşüncemiz yoktu. Çünkü rakibimizin 3 puan gerisindeyiz. Bu sonuç iyi olmadı. Takım olarak iyi oynayamadık. 1-0'ı korumaya çalıştık ama onu da yapamadık. İstediğimizi alamadık. Gerçek bu. Diyecek bir şey yok."

"HAKEM İZİN VERDİ"

"Bugün takım çok fazla pozisyon üretemedi, normalde alışkın olduğumuz kadar. Bazen böyle durumlar olabilir. Rakip takımın savunmasının da hakkını vermek lazım. 1-1'den sonra rakip takım çok fazla süre de geçirdi. Hakem de buna izin verdi."

"İYİ MAÇ ÇIKARTAMADIK"

"Türkiye'deki takımların süre geçirme gibi hareketleri normal. Bu bizim için bir bahane değil. İyi maç çıkaramadık. Rakipten daha fazla gol atmayı başaramadık. Berabere kaldık. İstemediğimiz sonuç. Bu maç geride kaldı. Bir sonraki maça bakacağız."

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