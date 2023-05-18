Jorge Jesus: Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece sonuna kadar inanacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Matematiksel olarak şansları devam ettiği sürece inanacaklarını söyleyen Jesus, "Zor bir maç olacağını biliyorum. Trabzonspor, geçen sezonun şampiyonu. Lider Galatasaray'ın çok arkasında kaldılar. Bu da bu sezonun ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Rakibimiz çok güçlü ve iyi bir takım. Matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece sonuna kadar inanacağız." ifadelerini kullandı.

"İNANMAYA DEVAM"

İki kupayı da kazanma hedeflerinin sürdüğünü ifade eden Jesus, "Matematiksel olarak devam ettiği müddetçe, imkanımız olduğu müddetçe biz inanmaya devam edeceğiz şampiyonluğa. Çünkü işimiz bu, sorumluluğumuz bu. İki kupayı da kazanma hedefimiz var, hala inanıyoruz. Puansal olarak imkan olduğu sürece sonuna kadar savaşacağız." dedi.

Son olarak Trabzonspor'un saha dizilişi hakkında konuşan Jesus, "Rakibimizin hangi sistemle oynayacağının önemi yok. Bizce son maçta oynayacakları gibi oynayacaklardır. Son şampiyon takım ama bu sezon şampiyonluk yarışında yok. Bunun sebebi, bu sezonun çok daha çekişmeli ve zor olması. Ancak, Trabzonspor güçlü bir takım olmaya devam ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.