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Spor

Jorge Jesus: Mücadeleden kopmak yok

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, zirve takibini sürdürüyor. Portekizli hoca Jorge Jesus, oyuncuları motive etti.

Sabah27 Nisan 2023 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Mücadeleden kopmak yok
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6 haftadır maçlarını Galatasaray'dan daha sonra oynayan Fenerbahçe, cumartesi günü Sivasspor'u yenip, pazar günü derbide baskıyı Galatasaray'ın üstüne atacak.

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç gününü fırsata çevirmek istiyor.

6 haftadır lider Galatasaray'dan sonra oynadığı için fikstüre tepki gösteren sarı-lacivertliler, bu kez ezeli rakibinden bir gün önce sahaya çıkıp bu baskıyı rakibine yüklemek amacında. Fenerbahçe'nin hedefi cumartesi günü Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmek olacak. Böylece pazar günkü Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde liderle farkı 3'e çekecek. Galatasaray sahaya baskı altında çıkacak.

"ASLA KOLAY TESLİM OLMAK YOK"

Jorge Jesus'un ekibi, gelecek haftaki Giresunspor sınavına da (7 Mayıs) Galatasaray'dan 1 gün önce çıkacak (8 Mayıs Başakşehir). Öte yandan direktör Jorge Jesus da çarşamba günkü idman öncesi bu konuya dikkat çekerek oyuncularına seslendi.

Gün avantajını kullanmaları gerektiğini söyleyen Portekizli teknik adamın "Mücadeleden hiç kopmak yok. Siz işinizi yapıp Sivasspor'u yenin, rakiplerimizin çekişmesini rahat izleyelim. Asla kolay teslim olmak yok. Herkes elinden geleni yapmaya devam edecek" dediği belirtildi.

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