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Spor

Jorge Jesus, Neymar'ı bekliyor

PSG, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılmasının ardından diğer bir yıldızı olan Neymar'a da veda etmeye hazırlanıyor. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in, Neymar'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

8 Ağustos 2023 Salı 21:10 - Güncelleme:
Jorge Jesus, Neymar'ı bekliyor
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Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, PSG'den ayrılmak isteyen Neymar'ı kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG'den ayrılmak isteyen Neymar'ı, Al Hilal kadrosuna katmak istiyor.

Haberde PSG'nin iyi bir bonservis ücreti teklif edilmesi halinde oyuncunun satışını onaylayacağı belirtildi.

Oyuncuya Barcelona'nın yanı sıra Premier Lig'den de ilgi olduğu ifade edildi.

Suudi ekibinin 31 yaşındaki oyuncu için Paris'e bir heyet göndereceği aktarıldı.

PSG ile 173 maça çıkan Neymar, 118 gol ve 76 asist yaptı.

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