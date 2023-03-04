Jorge Jesus: Oyuncularımın performansından memnunum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kayserispor karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.

İşte Jesus'un açıklamaları:

"PERFORMANSLARDAN MEMNUNUM"

Jorge Jesus, "Maç düşündüğüm gibi geçti, zordu. Kayserispor bize problem yarattı. Defansif olarak iyiydik. Altay Bayındır'ın güzel kurtarışları vardı. Ferdi'nin de golü güzeldi. Kazanmayı başardık. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum." ifadelerini kullandı.

SEVILLA MAÇI AÇIKLAMASI

Portekizli çalıştırıcı, "Sevilla çok güçlü bir takım, bizden çok güçlüler ve çok kaliteli oyuncuları var. Biz de kendi şansımızı deneyeceğiz." diye konuştu.