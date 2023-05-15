İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2023 Pazartesi / 25 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,6727
  • EURO
    21,4238
  • ALTIN
    1274.64
  • BIST100
    4615.29
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus: Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz
Spor

Jorge Jesus: Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolculara motivasyon konuşması yaparak, 'Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız.' dedi.

Takvim15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:06 - Güncelleme:
Jorge Jesus: Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz
ABONE OL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sezonun kalanında oyuncularının motivasyonunu yüksek tutmak için çok yoğun çaba harcıyor.

Portekizli teknik adam Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olmanın moral bozukluğunu futbolcularının üzerinden atmaya çalışıyor.

"KUPASIZ BİTMEYECEK"

Futbolcuları ile bir toplantı yaptığı öğrenilen Portekizli teknik adamın, "Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz. Geri adım atmayacağız. Ayrıca kupa mücadelemiz devam ediyor. Ve final için avantajlıyız.

Kesinlikle bu kupaya ihtiyacımız var. Hem kulübümüz hem de taraftarımız bu kupayı istiyor. Bu kupayı almalıyız, bu sezon kupasız bitmeyecek" dediği öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.