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Spor

Jorge Jesus seriye devam ediyor

Ligde oynadığı 13 maçta henüz mağlubiyet görmeyen Jorge Jesuslu Al Hilal, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Taawon ile karşılaştığı son maçını da 2-0 kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

10 Kasım 2023 Cuma 20:59 - Güncelleme:
Jorge Jesus seriye devam ediyor
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 13. hafta maçında Jorge Jesuslu Al Hilal, Pericles Chamusca yönetimindeki Al Taawon ile karşılaştı.

King Fahd International Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Al Hilal 2-0 kazandı.

Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 81. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 90+9'da Mohamed Kanno kaydetti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 6 maça çıkaran Al Hilal, puanını 35'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Konuk ekip Al Taawon, 25 puanda kalarak haftayı dördüncü sırada kapattı.

Önümüzdeki lig haftasında Al Hilal, Al Hazem deplasmanına gidecek. Al Taawon sahasında Riyadh'ı ağırlayacak.

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