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Spor

Jorge Jesus sistemi değiştirdi, Fenerbahçe çöktü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Ümraniyespor maçında farklı bir sistem ve sürpriz bir kadro tercihinde bulunması ters tepti! İşte ilk 11'de 5 hücumcuya yer veren, Ferdi Kadıoğlu'nu sağ bekte, Luan Peres'i sol bekte oynatan Jorge Jesus'un sistemindeki aksaklıklar...

Fanatik9 Ağustos 2022 Salı 09:52 - Güncelleme:
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Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, Dinamo Kiev ve Slovacko maçlarında 4-1-3-2'yle sahaya yayıldı. Fenerbahçe, topa sahipken Arao'nun geri çekilmesiyle 3'lü savunma gibi oynadı.

JORGE JESUS'TAN SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Fanatik'in haberine göre, tecrübeli teknik adam, dün Ümraniyespor karşısında yeni transfer Luan Peres'i 11'e dahil edince bu sistemde ufak bir değişikliğe gitti. Brezilyalı oyuncu sol bekte, Ferdi ise sağ bekte görev aldı. Ferdi top takımındayken sürekli rakip yarı alana çıkarken, sol bek Luan geride kalarak savunmayı 3'leyen isim oldu ve kanattan çok az bindirme yaptı. Arao da bu sayede savunma hattının daha ilerisinde konumlandı.

LUAN PERES SIK SIK ADAMINI KAÇIRDI

Luan Peres, ilk maçında çok kötü bir performans sergiledi. Sık sık adamını kaçıran Brezilyalı savunma oyuncusu, bir de penaltı yaptırdı. Jorge Jesus, Slovacko maçının başarılı isimleri Samuel ve Zajc'ı yedek bıraktı.

ORTA SAHA BOŞ KALDI

Tecrübeli teknik adam ayrıca son derece ofansif bir kadro tercih etti. Jesus ilk 11'de Lincoln, Emre Mor, Diego Rossi, Valencia ve King olmak üzere tam 5 hücum oyuncusuna yer verdi. Fenerbahçe orta sahası adeta çöktü, Ümraniye çok rahat bir şekilde rakip yarı alana geçerek hücuma kalkma fırsatı buldu.

ZAJC ETKİSİ

Portekizli teknik adam, Miha Zajc'ı sonradan oyuna aldı. Skor 3-2 olduktan sonra Serdar Dursun ve Mergim Berisha da oyuna dahil oldu. 90+2'de Zajc, harika bir hareketle savunmayı oyundan düşürüp Berisha'ya bıraktı, Alman oyuncunun golüyle Fenerbahçe 1 puanı son anda kurtardı.

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