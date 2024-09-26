Jorge Jesus: Suudi Arabistan Ligi, Portekiz Ligi'nden daha iyi

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'in başına geçen ve şampiyonluk yaşayan Jorge Jesus çok konuşulacak açıklamalar yaptı. İ

İşte Jorge Jesus'un sözleri...

"AVRUPA'DAN DAHA GÜVENLİ!"

"Suudi Arabistan, hukukun ve güvenliğin olduğu harika bir ülke! Oysa Avrupa'da herhangi bir insanın kendini güvende hissettiği ülke yok."

"10 YILIN İÇİNDE DAMGA VURUR"

"Suudi Arabistan önümüzdeki 10 yıl içinde sadece futbolun değil, birçok organizasyonun da merkezi olacak. Suudi Arabistan'dan çok daha fazla bahsedilecek."

"SUUDİ LİGİ, PORTEKİZ'DEN İYİ"

"Bazen Portekiz televizyonlarında insanların Suudi Arabistan Ligi'ni Portekiz Ligi ile karşılaştırma arzusunu görüyorum! Sanki bir karşılaştırma ihtimali varmış gibi (Gülerek). Suudi Ligi, Portekiz'den çok daha iyi ve buradaki oyuncular çok daha kaliteli."

"TÜM HAYATIM AL HİLAL"

"Artık yapısal olarak gelişen ve harika bir başkana sahip olan Al Hilal Kulübü'ndeyim. Futbol dışında pek sosyal hayatım yok. Hayatım Al Hilal."

"FAZLASIYLA ŞANSLIYIM!"

"56 yıldır sevdiğim bir şey üzerinde çalıştığım için şanslıyım. Herkes sevdiği işi yapacak kadar şanslı değil. Ben 14 yaşımdan beri sevdiğim bir işte çalıştığım için şanslıyım. Her gün aynı tutkuyla sporla ilgileniyorum ve bu da antrenmanlara severek gelmemi. Her gün antrenman yapıyor ve oyuncularla birlikte çalışıyoruz."

AL HİLAL'DEKİ İKİ HEDEFİ

"Kulüp için en büyük hedef, AFC Şampiyonlar Ligi ve bir sonraki Kulüpler Dünya Kupası. Benim için en büyük zorluk da bunları kazanmak olacak."

"DEVE VE ÇÖLDEN DAHA FAZLASI VAR!"

"Suudi Arabistan'da sadece develer ve çöller olduğundan bahsediyorlar. Ama bu doğru değil; burası harika bir ülke ve Riyad da harika bir şehir. Burada her şey mevcut ve diğerlerinden çok daha iyi!"