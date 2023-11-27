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Spor

Jorge Jesus, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde tarih yazıyor!

2022-2023 sezonunu Fenerbahçe'de geçirdikten sonra teknik direktörlük kariyerine Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Hilal'de devam eden Jorge Jesus, takımıyla adeta tarih yazıyor. Portekizli çalıştırıcı, tüm kulvarlarda çıktığı 20 karşılaşmada 17 galibiyet almayı başardı.

27 Kasım 2023 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Jorge Jesus, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde tarih yazıyor!
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Geçtiğimiz 2022-2023 döneminde Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan ancak sezon sonunda ayrılıp Suudi Arabistan'a giden Jorge Jesus yeni takımıyla fırtına gibi esiyor.

20 MAÇTA 17 GALİBİYET

Sezon başında dünya piyasasını sallayan transferler yapan Jorge Jesus'un ekibi Al-Hilal tüm kulvarlarda oynadığı 20 karşılaşmada 17 galibiyet almayı başardı.

Diğer üç karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Jorge Jesus'un ekibi bu inanılmaz performansla birlikte Suudi Arabistan Pro Ligi'nde açık ara farkla lider durumda.

Jorge Jesus'un bir sonraki rakibi ligin bir diğer güçlü takımı Al-Nassr ile olacak.

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