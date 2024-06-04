Jorge Jesus: Suudi Ligi dünyada ilk beşte yer alıyor

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan Ligi'nin gelişimine dair Portekiz basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Sezonu şampiyonlukla ve üst üste galibiyet rekoruyla tamamlayan Al Hilal'in Portekizli teknik direktörü, "Al Hilal'deki ilk dönemimde böyle bir şey olmamıştı, Avrupa'da şu anda sahip olduğumuz kalitede büyük oyuncular yoktu. Bana göre Suudi Ligi dünyada ilk beşte yer alıyor ve yıllar geçtikçe daha fazla oyuncu gelecek" ifadelerini kullandı.

Önceki sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Al Hilal'de yaşadığı 'futbol tarihinin üst üste maç kazanma rekorunu' ise şu ifadelerle anlattı; "Guinness kitaplarına girme hedefi oyuncuları daha motive etti ve bu da takımın en büyük sırlarından biriydi. Sezon başında rekor hakkında düşünmedik, bu doğal olarak gerçekleşti. Al Hilal'in iletişimi bizi bu üst üste 27 galibiyet bariyeri konusunda uyarmaya başladı ve bu bizi cesaretlendirdi. Oyuncular bu fikri gerçekten benimsedi ve bu çok başarılı sezonun sırlarından biri de buydu. Taraftarların adımı haykırması bir sevgi göstergesidir, taraftarların beni sevdiğini hissetmek benim için çok önemli."

Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, geride kalan sezonda çıktığı toplam 59 maçın 50'sinden galip ayrılmayı başardı. Jesus ve ekibi, lig şampiyonluğunun yanı sıra Kral Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.