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Spor

Jorge Jesus, Tadic transferini istememiş

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevinde bulunan Jorge Jesus'un, Dusan Tadic transferini veto ettiği öne sürüldü.

Sabah27 Eylül 2023 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
Jorge Jesus, Tadic transferini istememiş
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde ezeli rakibi Beşiktaş'a çalım atarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic ile ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Takımın en etkili oyuncularından biri olan ve performansının yanı sıra lider karakteriyle de taraftarın gönlünü kazanan Sırp kanat oyuncusunun, geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerin kapısından döndü.

"JESUS, TADIC'İ İSTEMEDİ"

34 yaşındaki futbolcunun, o dönemdeki teknik direktör Jorge Jesus'a önerildiği ancak onay çıkmadığı kaydedildi. Transferde daha çok Brezilyalı ve Portekizli isimlere yönelen deneyimli hocanın, Tadic'i yaşı ve çabuk bir futbolcu olmadığını düşündüğü için reddettiği ifade edildi.

HÜCUMUN HER NOKTASINDA GÖREV ALIYOR

Bu sezon ise Tadic'i kaçırmayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncusunun sergilediği futboldan oldukça mutlu. Hücumun her noktasında görev alan deneyimli yıldız, Fenerbahçe'nin sisteminde kilit bir noktada yer alıyor.

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