Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, bu sezon Al-Hilal ile dünya futboluna damga vuruyor.

Jorge Jesus'un Al-Hilal'i bu sezon oynadığı 27 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Al-Hilal, 8 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı Al Riyadh maçını da kazanırsa 27 maçlık galibiyet serisi olan dünya rekorunu egale edecek.

Dünya futbol tarihindeki en uzun galibiyet serileri şöyle:

1) The New Saints - 27 maç (2017)

2) Al Hilal - 26 maç (2024)

3) Ajax - 26 maç (1972)

4) Ajax 25 maç (1995)

FENERBAHÇE'DE İKİNCİ OLDU

Geçen sezon Fenerbahçe Jesus yönetiminde çıktığı 52 karşılaşmada 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı lacivertliler Portekizli çalıştırıcıyla sezonu 36 maçta 80 puan toplayarak ikinci sırada bitirdi.

Fenerbahçe, 10 yıl sonra Portekizli teknik adamla Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.