Jorge Jesus transfer listesini yönetime iletti! Tam 4 isim....

Portekiz medyası, Jorge Jesus'un yüksek bir transfer bütçesi talep ettiğini yazarken, 4 isimden oluşan ön listesini de yönetime verdiğini duyurdu. İşte o futbolcular...

RAFA

Benfica'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, forvet arkası oynuyor.

Bu sezon 36 resmi maçta 12 gol attı, 9 asist yaptı. Portekizli Rafa'nın sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

ARRASCAETA

Flamengo'nun on numarası olan Arrascaeta, Uruguay Milli Takımı'nda da oynuyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı. Sözleşmesi 2026'da bitiyor.

EVERTON

Flamengo forması giyiyor. Asıl mevkisi sol kanat ancak sağ kanatta da görev yapıyor.

27 yaşında, 1.74 m. boyunda. Bu sezon 16 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı. Sözleşme bitiş tarihi 2026.

JULİAN WEİGL

27 yaşında, 1.86 m. boyunda. Stoper olarak da görev yapabiliyor. Benfica ile mukavelesi 2024'te son bulacak.