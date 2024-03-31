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Spor

Jorge Jesus, Vitor Pereira engelini 4 golle aştı!

Suudi Arabistan Pro Ligi 25. hafta maçında Al Shabab, sahasında ağırladığı Al Hilal'e 4-3 mağlup oldu.

31 Mart 2024 Pazar 00:21 - Güncelleme:
Jorge Jesus, Vitor Pereira engelini 4 golle aştı!
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 25. haftasında Vitor Pereira'nın ekibi Al Shabab ile Jorge Jesus'un yönetimindeki Al Hilal karşı karşıya geldi.

Al Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Al Hilal 4-3 kazanırken goller; 20. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic, 27. dakikada yine Mitrovic, 42. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 57. dakikada Salem Al Dawsari kaydetti.

Al Shabab'ın gollerini ise 3. dakikada Musab Aljuwayr, 64. dakikada Hussain Alsebyani ve 79. dakikada Romain Saiss kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin eski iki teknik direktörünü buluşturan mücadeleden Jorge Jesus galip ayrıldı ve Jesus'un ekibi Al Hilal, tüm kulvarlardaki üst üste 30. maçını kazanarak dünya tarihine geçen rekorunu geliştirmiş oldu.

71 puana yükselen Al Hilal ligin bir sonraki maç haftasında Al Akhdoud'u konuk ederken, 28 puanda kalan Al Shabab evinde Al Riyadh'ı ağırlayacak.

  • Al Shabab
  • Suudi Ligi
  • al hilal

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