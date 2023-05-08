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Spor

Jorge Jesus'a büyük tepki! Fenerbahçe'de keyifler kaçtı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe bu puan kaybıyla şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, teknik direktör Jorge Jesus'un tercihleri ve oynanan oyun taraftarlarca eleştiri konusu oldu.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 09:42 - Güncelleme:
Jorge Jesus'a büyük tepki! Fenerbahçe'de keyifler kaçtı
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Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Giresunspor deplasmanı önem kazanmıştı. Lider Galatasaray'ın 3 Puan gerisinde haftaya giren sarı-lacivertlilerde tek hedef kazanmaktı. Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe 20. dakikada kazanılan penaltı sonucu Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına 1-0 önde giren Jesus'un öğrencileri, ikinci yarıda skoru ve oyun koruyamayan Fenerbahçe, Rijad Bajic'in 68. dakikada attığı gole engel olamadı ve karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.


JESUS'A BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe'nin puan kaybıyla birlikte taraftarlar Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a oynanan oyunun ve sonucun şampiyonluğa yeterli olmadığını dile getirerek sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 31 maç sonunda 68 puana yükselirken İrfan Buz yönetiminde ilk maçına çıkan Giresunspor ise 31 maç sonunda 28 puana ulaştı. Fenerbahçe ile kendisinden 1 maçı eksik Beşiktaş'ın puanları eşitlenirken kendisinden 1 maçı eksik Galatasaray ile puan farkı 2 oldu.

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