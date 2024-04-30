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Spor

Jorge Jesus'lu Al Hilal final biletini kaptı

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı final maçında Al Hilal, karşılaştığı Al Ittihad'ı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

30 Nisan 2024 Salı 23:46 - Güncelleme:
Jorge Jesus'lu Al Hilal final biletini kaptı
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Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al-Hilal ile Al-Ittihad karşı karşıya geldi. Al-Hilal deplasmanda oynadığı maçta Al-Ittihad'ı 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Michael ve 81. dakikada Saud Abdulhamid, Al-Ittihad'ın golünü 67. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti.

Al-Hilal'de Sergej Milinkovic-Savic 42. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Al-Hilal'in finaldeki rakibi Al-Nassr - Aş-Khaleej eşleşmesinin ardından belli olacak.

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