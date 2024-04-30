Jorge Jesus'lu Al Hilal final biletini kaptı

Suudi Arabistan Kral Kupası yarı finalinde Al-Hilal ile Al-Ittihad karşı karşıya geldi. Al-Hilal deplasmanda oynadığı maçta Al-Ittihad'ı 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Michael ve 81. dakikada Saud Abdulhamid, Al-Ittihad'ın golünü 67. dakikada Abderrazak Hamdallah kaydetti.

Al-Hilal'de Sergej Milinkovic-Savic 42. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Al-Hilal'in finaldeki rakibi Al-Nassr - Aş-Khaleej eşleşmesinin ardından belli olacak.