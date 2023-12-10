Jorge Jesus'tan Al-Nassr'a gönderme: Ronaldo'suz ne yapacaksınız

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde lider durumda bulunan Al Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus, ikinci sırada bulunan rakipleri Al Nassr'a göndermede bulundu.
Portekizli teknik adam, "Al Nassr, bizdeki gibi Neymar olmadan rekabet edebilir mi? Onları Ronaldo olmadan izlemek istiyorum" sözlerini kullandı.
Al Hilal forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda 19 Ekim'de sakatlık yaşamıştı. Yıldız ismin, nisan ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Hilal, 16 haftada topladığı 44 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Al Nassr ise 16 maçta 37 puan topladı.