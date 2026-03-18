İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2193
  • EURO
    51,2383
  • ALTIN
    7109.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Jorge Jesus'tan Ali Koç ve Fenerbahçe itirafı!
Jorge Jesus'tan Ali Koç ve Fenerbahçe itirafı!

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, sarı lacivertlilerde geçirdiği dönemle ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

HABER MERKEZİ18 Mart 2026 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe'de 2022-2023 sezonunda görev yapan Jorge Jesus, sarı lacivertlilerdeki günlerine ilişkin bir itirafta bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

"Fenerbahçe'de onca aksiliklere rağmen, ligin bitimine 12 hafta kala liderden iki puan gerideydik. Beşiktaş'ı ağırladık ve ben cezalı olduğum için tribündeydim. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık ve ikinci yarının hemen başında rakip bir oyuncu penaltıya neden olan faul yaptı. Enner Valencia, maçı bitirebilecek penaltıyı kaçırdı ve takım o andan itibaren dağıldı."[Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti]

"ALİ KOÇ'A SÖYLEDİM"

"Şampiyonluk da o gün elimizden kaymaya başladı. Maç bittiğinde soyunma odasına indim ve içeride başkan oyunculara bağırıyordu. Onu durdurdum, kulübün patronu olabileceğini ama soyunma odasının patronunun ben olduğumu, bu yüzden bağırmayı bırakmasını ve oradan çıkması gerektiğini söyledim."

"Bana baktı ve şöyle dedi; "Yarın saat 11'de ofisimde olmanı istiyorum." Ertesi sabah gönderileceğimi düşünerek ofisine gittim ve bana sözleşme yenileme teklifi yaptı."

"Kabul etmedim ve sezon sonuna kadar devam ettim. Ona başkanlık yaptığı 7 yılda kazandığı tek kupayı kazandırdım; Türkiye Kupası ve takımı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale taşıdım."

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.