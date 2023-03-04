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Spor

Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Arda Güler'e ilk 11'de yer verdi.

4 Mart 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Arda Güler sürprizi
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Süper Lig'de Kayserispor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de sürpriz bir karar geldi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, genç futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de forma verdi.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 18 resmi karşılaşmaya çıkan genç yıldız Arda Güler, bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 481 dakika sahada kalan 18 yaşındaki milli oyuncu, 3 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Fenerbahçe'nin 11'i şu şekilde; Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi, King, Valencia.

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