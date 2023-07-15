Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Al-Hilal'in başına geçen Jesus, Arda'nın Real Madrid'e transferinde en büyük pay sahibinin kendisi olduğunu söyledi.

"BENİM SAYEMDE REAL MADRID'E GİTTİ"

Portekizli çalıştırıcı, "Benim sayemde Real Madrid'e gitmeyi başardı. Bunu o da biliyor. Doğru zamanda doğru maçlarda yeterli süreyi verdiğim için kendini gösterme fırsatı buldu. Ona doğru futbol oynamayı öğrettiğim için mutluyum" dedi.