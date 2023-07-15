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Spor

Jorge Jesus'tan Arda Güler transferi hakkında açıklama ''Benim sayemde Real Madrid'e gitti''

Fenerbahçe'den ayrılıp Al-Hilal'in başına geçen teknik direktör Jorge Jesus, Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Jorge Jesus, Arda için 'Benim sayemde Real Madrid'e gitmeyi başardı.' dedi.

Sabah15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:19 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Arda Güler transferi hakkında açıklama ''Benim sayemde Real Madrid'e gitti''
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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Al-Hilal'in başına geçen Jesus, Arda'nın Real Madrid'e transferinde en büyük pay sahibinin kendisi olduğunu söyledi.

"BENİM SAYEMDE REAL MADRID'E GİTTİ"

Portekizli çalıştırıcı, "Benim sayemde Real Madrid'e gitmeyi başardı. Bunu o da biliyor. Doğru zamanda doğru maçlarda yeterli süreyi verdiğim için kendini gösterme fırsatı buldu. Ona doğru futbol oynamayı öğrettiğim için mutluyum" dedi.

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