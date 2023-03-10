Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, kulüpteki geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MAYIS'A KADAR BEKLEYİN"

Paparazzo Rubro-Negro kanalından Gabriel Reis'e konuşan Jesus, Fenerbahçe'den ayrılma ve Flamengo'ya geri dönme ihtimaline dair gelen soruya; "Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

FLAMENGO TARAFTARI ÇOK İSTİYOR

Haberde Jesus'un Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi sebebiyle Flamengo taraftarlarının Jesus'u sezon sonunda yeniden takımın başında görmek istediğine yer verildi.

LIBERTADORES ETKİSİ

Flamengo'nun başında olduğu dönemde Libertadores Kupası'nı kazanan Jorge Jesus, Flamengo taraftarlarının gönlünü kazanmıştı.

37 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin başında bu sezon şimdiye kadar 37 resmi maça çıkan Jorge Jesus, bu maçlarda 24 galibiyet, 7 beraberlik 6 mağlubiyet alarak 2.14 puan ortalaması yakaladı.