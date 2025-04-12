Jorge Jesus'tan Brezilya iddialarına cevap

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, hakkındaki Brezilya Milli Takımı iddialarına cevap verdi.

Brezilya Milli Takımı ile görüşme halinde olduğu ve takımın başına geçebileceği haberleri çıkan Portekizli teknik adam, "Doğru olmayan söylentiler hakkında yorum yapamam. Bunları sadece medyadan duyuyorum ve benim haberim olmadan gündeme gelen şeylere cevap vermeyeceğim. Bu konuyu kulüp ve başkanla konuştum. Dışarıda neler olduğunu kontrol edemem." yanıtını verdi.

Brezilya Milli Takımı, Arjantin karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Dorival Junior ile yollarını ayırmıştı.