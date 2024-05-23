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  • Jorge Jesus'tan dev transfer hamlesi! Hedef Rafael Leao
Spor

Jorge Jesus'tan dev transfer hamlesi! Hedef Rafael Leao

Jorge Jesus'un başında olduğu Al-Hilal, 175 milyon euro'luk serbest kalma bedeli olan Milan'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

23 Mayıs 2024 Perşembe 13:15 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan dev transfer hamlesi! Hedef Rafael Leao
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Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, AC Milan'ın dünyaca ünlü yıldızı Rafael Leao'nun transferi için girişimlere başladı.

O Jogo'da yer alan habere göre; Jorge Jesus'un raporu üzerine Al Hilal, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'yu transfer etmek üzere harekete geçti. Suudi kulübü, 175 milyon euro'luk serbest kalma bedelini de ödemeye hazır...

BABASI VE MENAJERİ RİYAD'DA

Rafael Leao'nun babası Antonio Leao ve menajeri Mario Rui, birlikte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçti. Burada Jorge Jesus ve Al Hilal yetkilileriyle görüşmeler yapılacak.

MILAN 49.5 MİLYON EURO ÖDEDİ

Sporting Lizbon altyapısından yetişen ve 2018'de 20.2 milyon euro karşılığı Lille'e, 1 yaz sonra 49.5 milyon euro karşılığı Milan'a transfer olan 24 yaşındaki Leao, bu sezon oynadığı 46 maçta 14 gol atıp 14 asist yaptı.

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