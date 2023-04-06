Jorge Jesus'tan Enner Valencia'ya destek

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Beşiktaş karşısında kaçırdığı penaltının etkisinden çıkamadı. Jorge Jesus devreye girdi ve oyuncusuna destek çıktı.

FENERBAHÇE İÇİN KABUSA DÖNDÜ

Fenerbahçe için Beşiktaş maçının kırılma anı, 1-0 önde ve rakip 10 kişi kalmışken Enner Valencia'nın penaltıyı direğe nişanlaması oldu. Bu andan sonra derbinin senaryosu sarı-lacivertliler için kabusa döndü.

JORGE JESUS DEVREYE GİRDİ

Alınan yenilginin ardından Ekvadorlu oyuncu moral anlamında tam anlamıyla çöktü. Takım arkadaşları ve teknik ekip, derbi sonrası soyunma odasında Valencia'ya moral vermek için ellerinden geleni yaptı. Haftanın ilk antrenmanında ise Jorge Jesus devreye girdi.

"SANA ÇOK İHTİYACIM VAR"

68 yaşındaki teknik adam, "Dünyanın en iyisi olarak gösterilen futbolcular da penaltı kaçırıyor, takımları kaybediyor. Futbolda bunlar sürekli yaşanıyor. Tecrübeli bir oyuncusun, buna takılıp kalma. Hem Kayserispor maçında hem de sezonun geri kalanında sana çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİ AFFETİRECEK

Enner Valencia ise kendisini taraftara affettirmenin en iyi yolunun kupadaki Kayserispor maçında atacağı gollerle takımına tur atlatmak olduğuna inanıyor. Deneyimli forvet bunun için elinden geleni yapmaya hazır.