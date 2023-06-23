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Spor

Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Instagram sarı-lacivertli kulübe teşekkür paylaşımı yaptı.

23 Haziran 2023 Cuma 20:51 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı
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Fenerbahçe'den ayrılan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Instagram hesabından sarı-lacivertli ekip ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Kulübe teşekkür eden Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Fenerbahçe, teşekkürler takım. Bu, alışılmış bir sezon değildi. Harika taraftarlar ve profesyonellerle mutlu sona eren bir sezon oldu. Sizi tanımak bir zevkti." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin başında 52 resmi maça çıkan Jorge Jesus, bu maçlarda 35 galibiyet 10 beraberlik 7 mağlubiyet aldı.

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