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Spor

Jorge Jesus'tan kritik açıklama! Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ve kaptan Mert Hakan Yandaş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Final öncesinde Jorge Jesus geleceğine dair de çok önemli bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

11 Haziran 2023 Pazar 19:04 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan kritik açıklama! Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu
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Sezon başında sarı-lacivertlilere imza atan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Fenerbahçe ve geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

JORGE JESUS KARARINI VERDİ

Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilememesi durumunda son maçına çıkacak olan Jesus geleceği konusunda da, "Geleceğimle ilgili kararımı başkana söyledim. Kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesini yaptı.

ÇOKÇA ELEŞTİRİ ALDI

Deneyimli teknik adam Fenerbahçe ile çalıştığı dönem boyunca oldukça tepki alan kararlara imza atmıştı. Özellikle ligin son döneminde kazandığı Trabzonspor derbisine kadar büyük maç kazanamayan Jorge Jesus, ayrıca derbilerde oynattığı futbol tarzı, maç taktikleri ve oyun kurgusu sebebiyle oldukça eleştiri almıştı.

JORGE JESUS YÖNETİMİNDE FENERBAHÇE

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de Jorge Jesus'un başında çıktığı 36 karşılaşmada 25 galibiyet 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 80 puan topladı ve ligi şampiyon olan Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ligi 2. sırada tamamladı

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