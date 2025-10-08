Jorge Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Portekiz Futbol Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Portekiz'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Jesus, "Daha yeni başlıyor. Porto geçen yıla göre çok daha güçlü. Benfica bireysel değer kattı, birçok yeni oyuncu var. Sporting ise aynı takımı korudu ve en önemli oyuncularından Gyökeres'i kaybetti. Üçü arasında bir mücadele olacak ancak FC Porto şüphesiz geçen yıldan daha güçlü." dedi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Porto-Benfica derbisi için Jesus şunları söyledi, "Her zaman farklı maçlardır. Taktiksel açıdan çok sıkı bir maçtı, bireysel yaratıcılığın önüne geçen taktiksel yaratıcılık, sonuç anlamında çıkmaza yol açtı. Maçtan gerçekten keyif aldım." dedi.

MOURINHO VE FENERBAHÇE SÖZLERİ

Jose Mourinho'nun Benfica'nın yeni teknik direktörü olmasıyla ilgili şaşırıp şaşırılmadığının sorulması üzerine Jesus, "Hayır. Çünkü Benfica, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Benim de çalıştığım Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapıyordu ve bu değişimin iyi yönde olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.