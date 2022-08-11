Taraftar forvet transferi bekliyor, Fenerbahçe yönetimi de dört koldan arayışlarını sürdürüyor.

VALENCIA REDDETTİ

Maxi Gomez için yapılan üçüncü teklif de Valencia tarafından kabul edilmedi. Uruguaylı golcü için 12 milyon avrodan aşağı inmeyen İspanyollar, bu fiyatın altında bir teklifle gelmemelerini sarı-lacivertli yöneticilere iletti.

Sabah'ın haberine göre; bu transferi donduran Fenerbahçe, rotasını eski Beşiktaşlılara çevirdi.

İLK İSİM ABOUBAKAR

Sarı-lacivertlilerin listesinin başında Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar bulunuyor. Kamerunlu oyuncuyla ilk temasın kurulduğu ve kulübüne birkaç gün içerisinde teklifin sunulacağı öğrenildi.

2. İSİM BATSHUAYI

30 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın, sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi'yi de gündemine aldı. Aboubakar için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini düşünen Fenerbahçe, 28 yaşındaki Batshuayi içinse Chelsea'den bonservisli transfer planlıyor.

Her iki oyuncu için kısa süre içerisinde harekete geçilip sonuca ulaşılması hedefleniyor. Fenerbahçe bu oyunculardan sadece birini transfer edecek.

JORGE JESUS İKİ İSME DE ONAY VERDİ

Jesus'un her iki isme de onay verdiği ve takımın sistemine uygun olduğu yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.