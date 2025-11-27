Jorge Jesus'tan Ronaldo açıklaması: Formunu korumamız gerekiyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın hocası Jorge Jesus, Ronaldo'nun neden oynamadığını açıkladı.

AL-NASSR, RONALDO'NUN YOKLUĞUNDA KAZANDI

Suudi Arabistan'ın güçlü takımı Al-Nassr, Çarşamba günü AFC Şampiyonlar Ligi 2. tur karşılaşması için Tacikistan'a giderek Markazii Jumhuriyavii Stadyumu'nda İstiklal ile karşılaştı. Konuk ekip, maç kadrosunda yer almayan kulübün yıldızı Ronaldo'nun yokluğunda 4-0'lık ikna edici bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

JORGE JESUS, RONALDO HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Teknik direktör Jesus, geçen ay AFC Şampiyonlar Ligi 2. maçı öncesinde, "Cristiano Ronaldo'yu dinlendirmek için en iyi zamanın bu olduğunu düşündüm," demişti. "Şu anda 40 yaşında ve sakatlık geçirmesinden korkuyoruz, bu yüzden onu kadro dışı bırakmaya karar verdim.

Suudi Arabistan dışındaki maçlar için Ronaldo'yu dinlendirmeye karar verdik. Seçimler yapmalıyız ve onu önümüzdeki maçlara hazırlanması için Riyad'da bırakmaya karar verdik... Formunu korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.