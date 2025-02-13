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Spor

Jorge Jesus'tan Salah sözleri: Onu takımımda görmek isterim

Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Liverpool ile olan sözleşmesi sonunda sonunda biten Mohamed Salah'ı, takımda görmek istediğini açıkladı.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan Salah sözleri: Onu takımımda görmek isterim
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İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 7 galibiyetle lider tamamlayan Liverpool'da yıldız isimlerin geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz devinde Mohamed Salah, Virgil Van Dijk ve Trent Alexander-Arnold'ın kontratları sezon sonunda biterken üç futbolcuyla henüz anlaşma sağlanamadı.

Trent Alexander-Arnold'la ilgili İngiliz ve İspanyol basınında çıkan haberlerde yıldız sağ bekin Real Madrid'e transfer olmaya yakın olduğu belirtildi.

Virgil Van Dijk ve Mohamed Salah'la ilgili de transfer iddiaları gündeme gelirken Salah, Suudi Arabistan ekiplerinin radarında.

Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, Liverpool'la kontratı sezon sonunda bitecek Mohamed Salah'ın takım için önemli bir transfer olabileceğini söyledi.

Jorge Jesus Canal 11'e verdiği röportajda, "Salah'ı Al-Hilal'de görmek isterim. Takıma uyan bir oyun tarzına sahip." dedi. Jesus daha önce, "Salah gibi büyük oyuncular ara transferde takıma katılmayacak ancak sezonun sonu olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Liverpool'la kontratının son altı ayına giren Salah, Van Dijk ve Alexander-Arnold diğer takımlarla transfer görüşmesi yapma hakkına sahip.

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