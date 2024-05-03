Jorge Jesus'tan şampiyonluk sözleri!

Al Hilal, Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Al Taawon'u 3-0 yendi.

Ligde Al Nassr'ın 12 puan önünde liderliğini sürdüren Al Hilal'de teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

"FARK BİZE GÜVEN VERİYOR"

Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "12 puanlık bir farkımız var ve bu bize güven veriyor." dedi.

"BUNU KORUMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk ile ilgili konuşan Jesus, "Şampiyonluğu resmen ilan edene kadar bu farkı korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Al Hilal, ligin bitimene 5 hafta kala 83 puanla lider durumda. Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr ise 71 puanla ikinci sırada yer alıyor.