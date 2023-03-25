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Spor

Jorge Jesus'tan sürpriz Serdar Dursun kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin yokluğunda Beşiktaş derbisinde Serdar Dursun'a görev vermeyi planladığı belirtildi.

Sabah25 Mart 2023 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
Jorge Jesus'tan sürpriz Serdar Dursun kararı
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Üç golcüsü Michy Batshuayi, Enner Valencia ve Joshua King'in yaşadıkları sakatlıklar Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'u arayışa iterken eldeki iki isim Serdar Dursun ve Joao Pedro kıyasıya bir rekabete girdi.

2 Nisan'da oynanacak Beşiktaş derbisi ve sonraki haftalarda forvet hattında kimin forma giyeceği üzerinde çalışan Portekizli hocanın net kararını vermese de form durumu nedeniyle Serdar'ı bir adım önde tuttuğu öğrenildi. İdman performansı, hırsı ve isteği sambacıdan daha iyi durumda olan milli golcünün Zenit maçındaki görüntüsü de hocası için bir gösterge oluşturdu.

SAKATLIK SONRASI TOPARLANAMADI

Pedro'nun etkisiz ve fazla hareketsiz duruşu Jesus'un aklında soru işareti oluşturdu. Sakatlık sonrası fizik olarak da istenilen seviyeye tam olarak gelemeyen tecrübeli oyuncu, an itibarıyla Serdar'ın gerisinde bulunuyor.

Milli golcünün en büyük avantajı ise, önde rakip takım savunmasına yaptığı pres. 68 yaşındaki çalıştırıcının istediği ileride baskıyı uygulayacak en iyi isim; Serdar Dursun olarak görünüyor.

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