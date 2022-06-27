Jorge Jesus'u şaşırtan performans! Kimse beklemiyordu...

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçlarında iyi bir grafik çizdi.
Fenerbahçe son olarak Arnavutluk ekibi Tirana'yı 4-0 yenmişti. Bu maça yeni transfer Lincoln'ün yanı sıra sürpriz bir isim de damga vurdu.
Geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Burak Kapacak, Tirana maçında ortaya koyduğu performansla teknik direktör Jesus'u şaşırttı. 22 yaşındaki sağ kanat, başarılı bir oyun sergilediği maçta Samatta'ya son golün asistini yaptı.