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Spor

Jorge Jesus'u şaşırtan performans! Kimse beklemiyordu...

Bursaspor'dan geçen sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak fazla forma şansı bulamayan Burak Kapacak, Jorge Jesus'la yeniden doğmaya hazırlanıyor. Tirana maçındaki oyunuyla göz dolduran Burak Kapacak, Jesus'un da takdirini kazandı.

Fotomaç27 Haziran 2022 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
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Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, hazırlık maçlarında iyi bir grafik çizdi.

TİRANA MAÇINA BURAK KAPACAK DAMGASI

Fenerbahçe son olarak Arnavutluk ekibi Tirana'yı 4-0 yenmişti. Bu maça yeni transfer Lincoln'ün yanı sıra sürpriz bir isim de damga vurdu.

JORGE JESUS'U ŞAŞIRTTI

Geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Burak Kapacak, Tirana maçında ortaya koyduğu performansla teknik direktör Jesus'u şaşırttı. 22 yaşındaki sağ kanat, başarılı bir oyun sergilediği maçta Samatta'ya son golün asistini yaptı.

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