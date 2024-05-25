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Spor

Jorge Jesus'un Al-Hilal'i kırılmadık rekor bırakmadı

Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Jesus'un öğrencileri, üst üste aldığı 34 galibiyetle de Guinnes Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı başardı.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 13:49 - Güncelleme:
Jorge Jesus'un Al-Hilal'i kırılmadık rekor bırakmadı
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Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, bu sezon başına geçtiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Jorge Jesus ve öğrencileri düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

AL HILAL KUPASINA KAVUŞTU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon olan Al Hilal takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadyumu'nda kutlama organizasyonu düzenlendi. Al Hilal takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un törende büyük sevinç yaşadığı görüldü.

REKOR KIRDILAR

Al Hilal ayrıca bu sezon tarihi bir başarıya da imza attı. Suudi Arabistan ekibi resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

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