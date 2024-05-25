Jorge Jesus'un Al-Hilal'i kırılmadık rekor bırakmadı

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, bu sezon başına geçtiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Jorge Jesus ve öğrencileri düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

AL HILAL KUPASINA KAVUŞTU

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde şampiyon olan Al Hilal takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadyumu'nda kutlama organizasyonu düzenlendi. Al Hilal takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un törende büyük sevinç yaşadığı görüldü.

REKOR KIRDILAR

Al Hilal ayrıca bu sezon tarihi bir başarıya da imza attı. Suudi Arabistan ekibi resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.